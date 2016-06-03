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Osmanlı arşivleri Suudi Arabistan'a mı kaçırılıyor?

Gazeteci Hüsnü Mahalli, Suudilere 5 bin lüks konut yapılmak üzere bedava arazi tahsis edildiğini söyledi

03 Haziran 2016 20:24

Gazeteci yazar Hüsnü Mahalli, Osmanlı arşivlerinde yer alan ve Suud ailesini ilgilendiren belgelerin, yüksek maaşlarla Suudi Arabistan'a giden akademisyenler vasıtası ile kaçırıldığını söyledi.

Gazeteci yazar Hüsnü Mahalli, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın 'Medya Mahallesi' programında çok çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

 

Belgeler orijinal mi, örnek mi?

 

Mahalli, son dönemde Türkiye'deki üniversitelerde çalışan akademisyenlerin çok yüksek maaşlarla Suudi Arabistan'daki üniversitelere transfer edildiğini, bunun asıl amacının ise Osmanlı arşivlerindeki belgelerin Suudi Arabistan'a kaçırılması olduğunu söyledi.

Mahalli, Osmanlı arşivlerinde yer alan ve Suud ailesini ilgilendiren belgelerin bu akademisyenler vasıtası ile Suudi Arabistan'a kaçırıldığını, ancak örneklerin mi yoksa orijinallerin mi götürüldüğü hakkında kesin bilgi sahibi olmadığını da sözlerine ekledi.

 

"Suudilere 5 bin arazi verildi"

 

Hüsnü Mahalli ayrıca, İstanbul'a yakın bir bölgede 5 bin lüks konut yapılmak üzere Suudilere bedava arazi tahsis edildiğini, tahsisin Yalova'da yapılmış olabileceğini de sözlerine ekledi.

 

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