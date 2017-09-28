Osmaniyespor Futbol Kulübü - Karacabey Birlik Spor: 0-1

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA)
STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xxx), Selim Şenöz (xx), Berkay Salman (xx)
OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Süleyman Kasap (x), Hüseyin Rüzgar (x), Kadir Bilimlier (x), Sergen Ekinci (x) (Dk. 56 Süleyman Güneş), Rıdvan Çelik (x) (Dk. 45 Selim Avcı), Emrah Bedir (x), Emre Aktaş, İlyas Ekiz (xx), Soner Ergençay (xx) (Alperen Ellez), Burak Sarı (x), Ahmet Çenet (x)
KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş: Ali Tokat (x), Ömer Faruk Gümüş (x), İmam Almas (xxx), Yasin Tosun(xx), Sedat Dursun (x) (Dk. 68 Ali Serin), Emre Akdağ (xxx), Batuhan Er (xx), İlyas Yılmazer (x) (Dk. 54 Ahmet Özdemir), Bünyamin Kasal (xx), İlyas Akan (xx) (Dk. 75 Ozan Solak), Yusuf Efil (x)
GOLLER: Dk. 51 İmam Almas (Karacabey Birlik Spor AŞ)
SARI KARTLAR: Dk. 7 Batuhan Er, Dk. 16 İlyas Yılmazer, Dk. 39 Emre Akdağ, Dk. 48 Sedat Dursun, Dk. 70 Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Birlik Spor AŞ) - Dk. 18 İlyas Ekiz, Dk. 74 Hüseyin Rüzgar, Dk. 85 Sergen Ekinci, Dk. 89 Alperen Ellez (Osmaniyespor Futbol Kulübü)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, kendi evinde konuk ettiği Karacabey Birlik Spor AŞ\'ye 1-0 yenildi.
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