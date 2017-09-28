T24 LogoT24 Logo
Spor

Osmaniyespor Futbol Kulübü - Karacabey Birlik Spor: 0-1

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA) STAT: 7 Ocak HAKEMLER:  Mehmet Türkmen (xxx), Selim Şenöz (xx), Berkay Salman (xx) OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Süleyman Kasap (x), Hüseyin Rüzgar (x), Kadir Bilimlier (x), Sergen Ekinci (x) (Dk

28 Eylül 2017 21:21

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA)

STAT: 7 Ocak
HAKEMLER:  Mehmet Türkmen (xxx), Selim Şenöz (xx), Berkay Salman (xx)
OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Süleyman Kasap (x), Hüseyin Rüzgar (x), Kadir Bilimlier (x), Sergen Ekinci (x) (Dk. 56 Süleyman Güneş), Rıdvan Çelik (x) (Dk. 45 Selim Avcı), Emrah Bedir (x), Emre Aktaş, İlyas Ekiz (xx), Soner Ergençay (xx) (Alperen Ellez), Burak Sarı (x), Ahmet Çenet (x)
KARACABEY  BİRLİKSPOR A.Ş: Ali Tokat (x), Ömer Faruk Gümüş (x), İmam Almas (xxx), Yasin Tosun(xx), Sedat Dursun (x) (Dk. 68 Ali Serin), Emre Akdağ (xxx), Batuhan Er (xx), İlyas Yılmazer (x) (Dk. 54 Ahmet Özdemir), Bünyamin Kasal (xx), İlyas Akan (xx) (Dk. 75 Ozan Solak), Yusuf Efil (x)
GOLLER: Dk. 51 İmam Almas (Karacabey Birlik Spor AŞ)
SARI KARTLAR: Dk. 7 Batuhan Er, Dk. 16 İlyas Yılmazer, Dk. 39 Emre Akdağ, Dk. 48 Sedat Dursun, Dk. 70 Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Birlik Spor AŞ) - Dk. 18 İlyas Ekiz, Dk. 74 Hüseyin Rüzgar, Dk. 85 Sergen Ekinci, Dk. 89 Alperen Ellez (Osmaniyespor Futbol Kulübü)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, kendi evinde konuk ettiği Karacabey Birlik Spor AŞ\'ye 1-0 yenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EMÜLOSMANİYE DHA STATOcak HAKEMLER  Mehmet TürkmenSelimBerkay SalmanFUTBOL KULÜBÜ Süleyman KasapHüseyin RüzgarKadir BilimlierSergen EkinciDkSüleyman Güneş RıdvanSelim Avcı Emrah BedirEmre AktaşEkizSoner

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24