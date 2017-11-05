Osmaniyespor FK – Sultanbeyli Belediyespor: 2-3

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA)

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Doğu Yılmaz (xx), Halil Altun (x), Akın Karabacak (x), Halil Erdoğan (xx)

OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (x), Hüseyin Rüzgar (x), Kadir Bilimlier (x) (Dk.46 Emre Aktaş), Sergen Ekinci (x), Tufan Deniz Gelen (x) (Dk.87 Süleyman Güneş), Emrah Bedir (xxx), İlyas Ekiz (xxx), Soner Ergençay (x), Bilal Kılıç (x), Ozan Şamiloğlu (x) (Dk.46 Rıdvan Çelik), Ahmet Çenet (x)

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (x), Hakan Akbaş (xx), Dursun Türk (xx) (Dk. 88 Mehmet Can ışık), Anıl Gir (xx) (Dk.85 Hayrullah Akyel), Hakan Akman (xxx), Mehmet Ali Kıran (xx), Fatih Dalgıç (xx), Göksel Ergün (x), Gökhan Cingirt (xx), Safa Ali Memnun (xxx), Serkan Silan (xxx) (Dk.75 Umut Eskikoy)

GOLLER: Dk.1 Hakan Akman, Dk.14 Hakan Akman, Dk.79 Hakan Akman (Sultanbeyli Belediyespor), Dk.18 (Penaltı) Emrah Bedir, Dk.62 Emrah Bedir (Osmaniyespor FK),

SARI KARTLAR: Kadir Bilimlier, Bilal Kılıç, Deniz Gelen, Emre Aktaş (Osmaniyespor FK),Gökhan Cingirt,Sefa Ali Memnun,Dursun Türk (Sultanbeyli Belediyespor)



TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, 11\'inci hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor’a 3-2 yenildi.

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