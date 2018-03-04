Osmaniyespor FK – Kocaelispor: 0-1

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA)

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Volkan Cindemir (xx), Emre Aslan (xx), Taner İlker Gümrükçüoğlu (xx)

OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (xx), Kadir Bilimlier (xx), Sergen Ekinci (xx), Emrah Bedir (xx) (Dk. 78 Soner Ergençay), Oğuz Küçük (x) (Dk. 46 Koray Kurt), Süleyman Güneş (x), İlyas Ekiz (x), Burak Sarı (x), Selçuk Kaban (x) (Dk. 46 Rıdvan Çelik), Salih Tunar (x), Ahmet Çener (xx)

KOCAELİSPOR: Yusuf Şenlik (xxx), Fatih Adıgüzel (xx), Murat Soner Başak (xx), Kemal Can Aydemir (xx), Sefa Nadir (xxx), Bura Süleyman (xx) (Dk.74 Mehmet Avcı), Sinan Pektemek (xxx) (Dk. 90+ İshan Kurt), Mesut Özdemir (xx), Burak Özbakır (xx), Hamza Mutlu (xxx) (Dk. 65 Mert Yavuz), Ali Keten (xxx)

GOLLER: Dk. 40 Burak Süleyman (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Murat Soner Başak, Sefa Narin (Kocaelispor), İlyas Ekiz, Selçuk Kaban, Emrah Bedir, Serhen Ekinci (Osmaniyespor FK)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, 25’inci hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Kocaelispor’a 1-0 yenildi. Maç öncesi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunurken, Osmaniyesporlu futbolcular asker selamı verdi. Taraftarlar ise ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Vatan sana canım feda’ ve ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ şeklinde tezahüratta bulundu. Karşılaşmayı Vali Ömer Faruk Coşkun, protokol üyeleri, kulüp yöneticileri ile çok sayıda taraftar izledi.



FOTOĞRAFLI