Osmaniyespor FK - Utaş Uşakspor A.Ş.: 0 - 0

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA)

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Erhan Kutlu (x), Mustafa Tosun (x), İsa Doğanlar (x)

OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (xx), Rıdvan Çelik (xxx), Emrah Bedir (xx), Süleyman Güneş (x) (Dk.78 Selim Avcı), Emre Aktaş (x) (Dk.46 Tufan Deniz Gelen), İlyas Ekiz (xx), Soner Ergençay (xx), Burak Sarı (x) (Dk.82 Sergen Ekinci), Bilal Kılıç (xx), Salih Tunar (xx), Ahmet Çenet (xx)

UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. : Ersin Aydın (xx), Ahmet Aktaş (xx), Doğan Seçkin Şavkın(x) (Dk.71 İsmail Sarı), Halil İbrahim Cenik (x) (Dk.83 Selçuk Yıldırım), Şahin Fıstıkçı (xxx), Ekrem Sütçü (xx), Özgen Erdem (x) (Dk.59 Nurettin Çağlar), Oğuzhan Yıldırım (xx), Şemsettin Ender Kılıç (xx), Levent Aktuğ (xx), Fatih Çolak (xx)

SARI KARTLAR: Dk.38 Ahmet Çenet, Dk.43 Emrah Bedir (Osmaniyespor FK), Dk. 49 Fatih Çolak, Dk.65 Doğan Seçkin Şavkın, Dk.90 Levent Aktuğ (Utaş Uşakspor A.Ş.)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 13\'üncü hafta karşılaşmasında, kendi evinde konuk ettiği lider durumda bulunan Utaş Uşakspor ile 0-0 berabere kaldı.

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