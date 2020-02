Osmaniyespor FK - Tekirdağspor: 4-3

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA)

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xxx), Hakan Betaş (xxx), Ömer Lütfü Aydın (xxx)

OSMANİYESPOR: Ahmet Önal (xxx), Hüseyin Rüzgar (xxx), Sergen Ekinci (xxx), Emrah Bedir (xxx) (Dk. 71 Oğuz Küçük), İlyas Ekiz (xxx), Soner Ergençay (xxx), Burak Sarı (xxx) (Dk. 45 Selim Avcı), Selçuk Kaban (xxx) (Dk. 82 Bilal Kılıç), Ahmet Çenet (xxx), Onur Kızıltaş (xxx), Koray Kurt (xxx)

TEKİRDAĞSPOR: Çağan Kazancılı (x), Mert Yıldız (x) (Dk. 46 Emre Alan), İbrahim Can Köse (xx), Mücahit Özkul (xx) (Dk. 61 Muhammet Oğuzhan Ceylan), Yunus İlgen (x) (Dk. 59 Rıza Çetiner), Cihan Saydam (x), Mert Güney (x), Tarkan Hanci (xx), Nurullah Serbest (x), Burak Aydın (x), Vedat Saygı (x),

GOLLER: Dk. 15 ve Dk. 41 Koray Kurt, Dk. 20 Selçuk Kaban, Dk. 60 Emrah Bedir (Osmaniyespor FK) - Dk. 49 Mücahit Özkul, Dk. 76 İbrahim Can Köse, Dk. 78 Muhammet Oğuzhan Ceylan (Tekirdağspor)

SARI KARTLAR: Sergen Ekinci, Oğuz Küçük (Osmaniyespor) - Tarkan Hanci, Emre Alan, Rıza Çetiner (Tekirdağspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Tarkan Hancı, Dk. 90 İbrahim Can Köse (Tekirdağspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 32’nci hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Tekirdağspor’u 4-3 yendi. Karşılaşmayı kulüp yöneticileri ile çok sayıda taraftar izledi.

FOTOĞRAFLI