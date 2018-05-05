Osmaniyespor FK - Şanlıurfa Karaköprü Belediye Spor: 1-4

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA)

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Hilmi Göktürk İmamoğlu (xx), Abdullah Melih Karaduman (xx)

OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Serkan Tunar (x), Sergen Ekinci (xxx), Rıdvan Çelik (x) (Dk.84 Ahmet Kaan Zor), Emrah Bedir (x), Selim Avcı (x), Soner Ergençay (x) (Dk. 46 Gökhan Göz), Burak Sarı (x), Bilal Kılıç (x), Ahmet Çenet (x) (Dk. 46 Mehmet Muharrem Altun), Alperen Ellez (x), Onur Kızıltaş (x)

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Muhammed Fatih Doğan (xx), Mehmet Sayan (xx) (Dk 57 Hakan Albayrak), Muhammet Can Öztürk (xx) (Dk. 46 Fırat Man), Hasan Basri Mest (xxx) (Dk. 70 Fatih Gültekin), Vedat Yeşilkaya (xx), Ömer Faruk Kalmış (xx), Yeldar Yamaç (xxx), Emre Demir (xxx), Ali Sabuncu (xx), Cemal Kavalcı (xx), Oğuzhan Acar (xxx)

GOLLER: Dk.10 Emre Demir, Dk.33 Yeldar Yamaç, Dk. 77 Oğuzhan Acar, Dk. 90+ Fırat Man (Şanlıurfa Karaköprü Belediye Spor), Dk. 58 Sergen Ekinci (Osmaniyespor FK)



TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, ligin son hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Şanlıurfa Karaköprü Belediye Spor’a 4-1 yenildi.

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