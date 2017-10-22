Osmaniyespor FK – Ankara Adliyespor: 0-2

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA)



STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Mehmet Terece (xx), Nurettin Çiçek (xx), Mehmet Mithat (xx)

OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Süleyman Kasap (x), Hüseyin Rüzgar (x), Sergen Ekinci (x) (Dk. 59 Soner Ergençay), Rıdvan Çelik (x) (Dk. 68 Ozan Şamiloğlu), Tufan Deniz Gelen (x), Emrah Bedir (x), Emre Aktaş (x) (Dk. 80 Süleyman Güneş), İlyas Ekiz (x), Burak Sarı (x), Bilal Kılıç (x), Ahmet Çenet (x)

ANKARA ADLİYESPOR: Göksal Özkara (xx), Caner Özden (xx) (Dk. 90 Metin İlhan), Mustafa Serkan Koparan (xxx), Anıl Yıldırım (xx), Celal Hanalp (xxx), Salih Sarıkaya (xx), Serkan Şirin (xx) (Dk. 70 Mustafa Hüseyin Seyhan), Faruk Yaldıran (xx), Ferdi Konak (xxx) (Dk. 88 Ali Aydemir), Oğuzhan Azgar (x), Deniz Keskin (xx)

GOLLER: Dk. 64 Celal Hanalp, Dk. 86 Ferdi Konak (Ankara Adliyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 52 Caner Özden, Dk. 62 Serkan Şirin (Ankara Adliyespor) – Dk. 85 Hüseyin Rüzgar, Dk.88 Emrah Bedir, Dk. 90 Bilal Kılıç (Osmaniyespor FK)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 9\'uncu hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Ankara Adliyespor’a 2-0 yenildi.

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