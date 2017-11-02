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Osmaniye'nin en yaşlısı, 102 yaşındaki Şerife Nine

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'nin resmi kayıtlara göre, en yaşlısı 102 yaşındaki Şerife Köse, Sakızgediği köyündeki tek odalı evde yaşıyor

02 Kasım 2017 14:49

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'nin resmi kayıtlara göre, en yaşlısı 102 yaşındaki Şerife Köse, Sakızgediği köyündeki tek odalı evde yaşıyor. Köse\'nin sağlık kontrolleri, her ay İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri çalışanlarınca köydeki evinde yapılıyor. 
Aydın\'ın Söke ilçesinde, 1915 yılında doğan Köse, yaşlılık maaşıyla geçindiğini söyledi. Eşini 40 yıl önce, 2 çocuğunu ise bir süre önce yaşlılığa bağlı olarak kaybettiğini anlatan Köse, yaşını yaklaşık 2 yıl önce doktora gittiğinde öğrendiğini anlattı. Köse, \"Yaşımın kaç olduğumu bilmiyorum. İinekleri, koyunları kovalasan bu kadar daha yaşarsın\' dediler. 40 yaşına kadar ben, toplum görmedim. Hayvancılıkla uğraştığımız için sürekli Göksun\'un yaylalarında kalırdık. Çok sayıda hayvanımız vardı\" dedi.
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz, Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri\'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Evde sağlık hizmetlerinden 65 yaş üstü bireylerin yararlandığını, bu hastalardan birinin de Şerife Köse olduğunu belirten Dr. Cingöz, şunları söyledi:
\"Şerife teyzemizin çok şükür sağlığı yerinde; ama yaşı dolayısıyla evinde sürekli takip etmekteyiz. Aylık olarak ziyaret edip, sağlık kontrollerini yapıp, kendisiyle ilgilenmekteyiz. İlimizde, şu ana kadar Evde Sağlık Hizmetleri\'ne 4 bin 547 başvuru olmuş; bunlardan 2 bin 741\'i çeşitli nedenlerle bakım hizmetlerinden çıkmış. Şu an itibariyle 799\'u kadın, 615\'i erkek olmak üzere toplam bin 394 Evde Sağlık Hizmetleri hastamız bulunmaktadır. Bu hastalarımızı evlerinde takip ederek, sağlık hizmeti sunmaktayız.\" 

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