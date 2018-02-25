Osmaniye'deki çarşı yangını sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesindeki Kapalı Pazar\'da, dün akşam çıkan ve 25 iş yerinin zarar gördüğü yangınla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

Tarihi dokusu dolayısıyla \'Kapalı Pazar\' olarak tabir edilen ve içinde 150 iş yerinin bulunduğu çarşıda, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerlerinin çoğunun ahşap olması nedeniyle yangın, kısa sürede yayılarak, büyüdü. Alevlere Kadirli, Osmaniye ve Kozan belediyelerinin itfaiye ekipleri, Orman İşletme müdürlüklerine ait arazözlerle müdahale etti. Yangının duyulmasıyla olay yerine gelen birçok işletmeci de insan zinciri oluşturarak, mallarını alevlerden kurtarmaya çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile birlikte Kapalı Pazar\'a gelerek, bilgi aldı. Vali Coşkun, yangında can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi. Coşkun, \"Maalesef 25 civarında dükkanımız yanmış vaziyette, Allah beterinden korusun. Tek tesellimiz can kaybı olmamasıdır. İlk tespitlere göre yangının nerden çıktığı belli değil. İtfaiyemiz çalışıyor, nerden çıktığını tespit etmeye çalışacak. Tespit çalışmalarından sonraki süreçte dükkanı yanan vatandaşlarımıza, esnaflarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Çok geçmiş olsun diyorum\" dedi.

\'ESNAFIN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK\'

Kadirli Belediyesi tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu üyeleri, sabahın ilk ışıklarıyla hasar tespit çalışmalarına başladı. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, iş yerleri zarar gören esnafın mağduriyetlerini gidereceklerini söyledi. Tarhan, \"İlçemiz Kapalı Pazar\'da çıkan yangın sonrası zarar gören iş yerlerimizin hasar tespit çalışmaları itfaiye müdürlüğümüz tarafından yapılmaya başladı. Tespit çalışmalarının tamamlanması ile birlikte mülkiyeti belediyemize ait olan iş yerlerini yeniden yaparak esnaflarımızın mağduriyetini gidereceğiz. Tarihi dokusu nedeniyle zarar gören iş yerlerimizi eski haline uygun bir şekilde yeniden yapacağız. Çok geçmiş olsun\" diye konuştu.

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