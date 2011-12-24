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Osmaniye'de tren kazası: 2 makinist yaralı

Osmaniye'nin Bahçe İlçesi’nde demir cevheri taşıyan yük treni istasyona yaklaştığında freninin tutmadığı

24 Aralık 2011 02:00

T24 - Osmaniye'nin Bahçe İlçesi’nde demir cevheri taşıyan yük treni istasyona yaklaştığında freninin tutmadığı fark edilince, yönlendirildiği ’kör yol’ olarak adlandırılan kullanılmayan hatta raydan çıkıp devrildi. Kazada, 2 makinist, dağa doğru ters dönen lokomotiften mucize eseri yaralı olarak kurtuldu.

Makinistler mucize eseri kurtuldu

Hürriyet'in haberine göre, kaza, Bahçe’deki Ayran Tren İstasyonu’nda saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Makinist Abdulkadir Meral (42) ve yardımcı makinist Volkan Alkan (32) yönetimindeki Sivas Divriği’den Hatay’ın İskenderun İlçesi’ndeki İskenderun Demir Çelik Fabrikası’na demir cevheri götüren 63275 sefer sayılı 30 vagonluk yük treni, iddiaya göre freni boşaldı.

Bunun üzerine makinistler, istasyona trenin tutmadığı bilgisinin verince, tren ’kör yol’ tabir edilen kullanılmayan bir hatta yönlendirdi. Hızla bu yola giren tren, kontrolden çıkarak devrildi.

Lokomotif ile arkasındaki 4 vagon, dağa doğru ders döndü. Kazada lokomotiften mucize eseri yaralı olarak kurtarılan 2 makinist, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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