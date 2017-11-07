T24 LogoT24 Logo
Gündem

Osmaniye'de silahlı saldırı: 1 ölü

OSMANİYE, (DHA)-  OSMANİYE'de 22 yaşındaki Ö

07 Kasım 2017 17:11

OSMANİYE, (DHA)-  OSMANİYE\'de 22 yaşındaki Ö.Y., aralarında husubet bulunan 49 yaşındaki İbrahim Yekbaş\'ı tabanca ile öldürdü.
Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adana\'nın Ceyhan İlçesi\'nde oturan İbrahim Yekbaş, Osmaniye\'de aralarında husumet bulunan  Ö.Y.\'nin silahlı saldırısına uğradı. Yekbaş, olay yerine çağrılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yekbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü.
Kaçan şüpheli Ö.Y.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OSMANİYE DHAYekbaşOlay Yıldırım Beyazıt Mahallesi MusaBulvarıAdana CeyhanYekbaş OsmaniyeYekbaşolayOsmaniye Devlet HastanesiKaçan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24