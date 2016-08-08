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Osmaniye'de polise bombalı tuzak!

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi

08 Ağustos 2016 22:13

Osmaniye’de yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcı polis arabasının geçişi sırasında infilak ettirildi. Ölen ve yaralananın olmadığı olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bahçe’den Osmaniye’ye giden bir polis aracı iddiaya göre saat 16.30 sıralarında Osmaniye-Gaziantep D400 Otoyolu Şekerdere Viyadüğü mevkiinden geçtikten hemen sonra yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Polislerin saniyelerle ölümden döndüğü olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

İkinci bir bomba olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanları jamer ile bölgede tedbir alırken, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz ile İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Çevrede yapılan araştırmada bir çuval şüphe üzerine askerler tarafından ateş edilerek kontrol edildi. Olayın ardından otoyol da çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, araçlar trafik ekiplerince Ellek Beldesi’ne yönlendirildi.

 

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