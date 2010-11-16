T24 LogoT24 Logo
Gündem

OSMANİYE'DE ORTA ŞİDDETTE DEPREM DÜZİÇİ (A.A)

16 Kasım 2010 16:02

-OSMANİYE'DE ORTA ŞİDDETTE DEPREM DÜZİÇİ (A.A) - 16.11.2010 - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre, saat 12.50'de Düziçi ilçesinin 5,3 kilometre derinliğinde meydana gelen, 4,6 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye kent merkezinde de hissedildi. Aynı verilere göre, saat 12.56'da ise merkezi Düziçi olan 5 kilometre derinliğinde 3,3 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, ilk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı olmadığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24