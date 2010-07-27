Osmaniye'de mayın patladı: 4 asker yaralı

T24 - Osmaniye-Hasanbeyli ilçesi karayolunda, yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu, devriye görevi yapan araçtaki 4 asker yaralandı.
Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah'tan alınan bilgiye göre, Osmaniye karayolunda, Hasanbeyli ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede, devriye görevi yapan 780108 plakalı askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandalı patlayıcı infilak ettirildi. Aracın büyük hasar gördüğü patlamada, 4 asker yaralandı. Yaralılar, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.