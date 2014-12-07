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Osmaniye'de maden kazası; 1 işçi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Akyar köyünde krom madeninde meydana gelen göçükte 1 işçinin öldüğü 1 işçinin yaralandığı bildirildi

07 Aralık 2014 00:45

Osmaniye'nin Akyar köyünde krom madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. 

Akyar Köyü Yağmurdede mevkisindeki bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Maden ocağında çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocağın giriş kısmında oluşan göçükte işçilerden Cumali Kodaş'ın cansız bedenine ulaşılırken, Ahmet Bilgin ise yaralı kurtarıldı.

Bilgin, sağlık ekipleri tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maden ocağının 17 gün önce açıldığı ve 6 işçinin çalıştığı öğrenildi. Göçük sırasında diğer 4 işçinin maden yakınındaki çadırda yemek molasında olduğu bildirildi.

 

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