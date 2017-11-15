T24 LogoT24 Logo
Gündem

Osmaniye'de kirpi avına 11 bin lira ceza

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de nesilleri tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle avlanması yasak olan oklu kirpi avlayan 4 kişiye toplam 11 bin 164 lira para cezası kesildi

15 Kasım 2017 16:46

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de nesilleri tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle avlanması yasak olan oklu kirpi avlayan 4 kişiye toplam 11 bin 164 lira para cezası kesildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği Av Koruma ve Kontrol ekibi tarafından, Kadirli ilçesi Yusufizzetin köyü mevkiinde rutin av koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu sırada, yasadışı av yaptığı tespit edilen 4 kişi, avladıkları 5 oklu kirpi ölüsü ile yakalandı. İsimleri açıklanmayan avcılara toplam 11 bin 164 lira idari para cezası kesildi.
Avcıların tüfeklerine de el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EMÜLOSMANİYE DHAOSMANİYEOrmanSuBakanlığı AdanaBölge Müdürlüğü Osmaniye Doğa KorumaMilli ParklarKaratepe Aslantaş Milli ParkAv KorumaKontrolKadirliYusufizzetinBuAvcılarınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24