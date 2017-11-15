Osmaniye'de kirpi avına 11 bin lira ceza

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de nesilleri tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle avlanması yasak olan oklu kirpi avlayan 4 kişiye toplam 11 bin 164 lira para cezası kesildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği Av Koruma ve Kontrol ekibi tarafından, Kadirli ilçesi Yusufizzetin köyü mevkiinde rutin av koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu sırada, yasadışı av yaptığı tespit edilen 4 kişi, avladıkları 5 oklu kirpi ölüsü ile yakalandı. İsimleri açıklanmayan avcılara toplam 11 bin 164 lira idari para cezası kesildi.

Avcıların tüfeklerine de el konuldu.



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