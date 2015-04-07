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Osmaniye'de katliam gibi kaza; 6 ölü

Ölenlerin kimliğini belirlemek için çalışmalara devam eden güvenlik güçleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı

07 Nisan 2015 05:09

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Adana'dan düğünden dönen 17 kişiyi Mardin'in Nusaybin ilçesine götüren minibüsün, sebze yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. 

Doğan Haber Ajansı'ndan Ertuğrul Doğan'ın haberine göre, kaza saat 23.15 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ayran Tüneli çıkışında meydana geldi. Adana'da katıldıkları bir yakınlarının düğünden dönen 16 kişiyi Mardin'in Nusaybin ilçesine götüren sürücüsü henüz belirlenemeyen 47 NF 790 plakalı minibüs, Hayrettin Y. yönetimindeki 01 BHN 56 plakalı sebze yüklü kamyona arkadan hızla çarptı.

Kazada, minibüsteki 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Adı açıklanmayan kamyon şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen 6 kişinin cenazesi ise, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Osmaniye'de çeşitli hastanelerin morguna kaldırıldı.

Ölenlerin kimliğini belirlemek için çalışmalara devam eden güvenlik güçleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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