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Osmaniye'de, inşaattan düşen işçi öldü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Mustafa Küçükpala (55), hayatını kaybetti

03 Şubat 2018 20:27

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde çalıştığı inşaatın 6\'ncı katından düşen Mustafa Küçükpala (55), hayatını kaybetti.
Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi\'nde yapımı devam eden 7 katlı konut inşaatının 6\'ncı katında çalışan Mustafa Küçükpala, dengesini kaybedip, düştü. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Küçükpala hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Küçükpala, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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