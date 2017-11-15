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Osmaniye'de el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de jandarma ekipleri, Amanos Dağları eteklerinde, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği buldu

15 Kasım 2017 18:36

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de jandarma ekipleri, Amanos Dağları eteklerinde, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği buldu.
Jandarma, merkeze bağlı Issızca köyü yolunda EYP düzeneği olduğu ihbarını aldı. Geniş güvenlik önlemi alınarak bölgede yapılan aramada, yol kenarında EYP için hazırlandığı belirlenen 30 metresi toprağın altına gömülü, ormanlık alana doğru çekilmiş 67 metre uzunluğunda kablo ele geçirdi. Kablo bulunduğu yerden çıkarılarak el konurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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