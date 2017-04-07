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Osmaniye'de demir çelik fabrikasında gaz sızıntısı; 3 ölü

Gazdan etkilenen 3 işçinin tedavisine devam ediliyor

07 Nisan 2017 17:54

Osmaniye'de demir çelik fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi.Gazdan zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. 

AFAD KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekibinin hastane önündeki kontrollerinin ardından yaralıların tedaviye alındığı öğrenildi.

İlk gelen bilgiler demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiği yönündeydi.

NTV canlı yayınına bağlanan gazeteci Mustafa Düzenli ''Yaralı olarak bize gelen bilgi yok. Bir mühendis bir formen ve bir işçi hayatını kaybetti. 2 kişinin cesetleri çıkarıldı bir kişinin cesedi hala karbon kazanının içerisinde. Kazanın derinliği 20 metre. Küçük patlama meydana geliyor kazana işçinin biri düşüyor formen onu kurtarayım derken mühendis de onu kurtarayım derken hayatını kaybediyorlar. Fabrikada 100'ün üzerinde işçi var. Büyük bir fabrika'' dedi. 

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