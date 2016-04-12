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Osmaniye'de çürümüş kadın ve erkek cesedi bulundu

Cesetlerin bulundukları yere 2-3 ay önce bırakıldıkları tespit edildi

12 Nisan 2016 18:49

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi kırsalında, kafataslarında mermi izi tespit edilen biri kadına ait çürümüş 2 ceset bulundu

Hürriyet’te yer alan habere göre, Düziçi ilçesine bağlı Şekerdere köyü Kurudere mevkisindeki meralık alanda hayvan otlatırken çalıların arasında iki ceset gören çoban, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde, biri kadına ait iki cesedin kafataslarında ateşli silah mermisi girişi olduğu, bulundukları yere 2-3 ay önce bırakıldıkları tespit edildi. Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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