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Osmaniye'de Cumhuriyet coşkusu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı

29 Ekim 2017 15:09

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Vali Ömer Faruk Coşkun\'un makamında kutlamaları kabul etmesinin ardından, program Devlet Bahçeli Meydanı\'nda devam etti. Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül ve Belediye Başkanı Kadir Kara, törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Vali Coşkun, Cumhuriyet\'in, milletin hürriyet ve istikbali uğruna verdiği çok büyük bir mücadele neticesinde, imkânsız görüneni mümkün kılmış muazzam bir zaferin ardından gelen büyük bir başarı olduğunu söyledi. Coşkun, \"Cumhuriyet\'e uzanan yolun her safhasında, eşsiz kahramanlık destanları yazılmış; aziz milletimiz, medeniyet denilen tek dişi kalmış canavara, ezelden beri hür yaşadığını ve ebediyen de hür yaşayacağını, büyük bir gururla haykırmıştır. 29 Ekim, bir ülkenin başarı hikâyesinin adıdır\" dedi. Daha sonra ise Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.  Kutlama programı tören geçişi ile sona erdi.

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