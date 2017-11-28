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Osmaniye'de cezaevi kantini soyuldu

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki açık ceza infaz kurumu kantininden 2 bin 905 paket sigara çalındı

28 Kasım 2017 18:36

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'nin Toprakkale ilçesindeki açık ceza infaz kurumu kantininden 2 bin 905 paket sigara çalındı.
Olay, önceki gün Toprakkale\'ye bağlı Arslanpınarı köyü otoban gişeleri mevkiinde bulunan açık ceza infaz kurumunda meydana geldi. Cezaevi görevlileri, kantindeki hırsızlığı fark edince, jandarmadan yardım istedi. Olay yerine giden Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Yapılan incelemede, yüzleri kar maskeli iki erkeğin, kantin camını kırarak içeriye girdikleri ve toplam 25 bin 624 lira değerinde, 2 bin 905 paket sigarayı çaldıkları görüldü. Hırsızların, aynı yerden dışarı çıkarak kaçtıkları belirlendi.
Jandarma, hırsızların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

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