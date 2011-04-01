-OSMANİYE'DE ÇATIŞMA: 4 ASKER YARALI OSMANİYE (A.A) - 01.04.2011 - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 askerin yaralandığı belirtildi. İçişleri Bakanı Osman Güneş, Osmaniye'ye giderek Valilik'te toplantı gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, Hasanbeyli ilçesine bağlı Kaypak köyü yakınlarında, güvenlik güçlerinin geçişi sırasına yola döşenen mayının patlatılması sonucu çıkan çatışmada 4 asker yaralandı. Teröristlerin, ormanda yangın çıkararak kaçtıkları, müdahale eden ekiplerin yangını kontrol altına aldığı ve güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı operasyonları sürdürdüğü kaydedildi. -İÇİŞLERİ BAKANI GÜNEŞ OSMANİYE'DE- Seçim güvenliği çalışmaları kapsamında Adana ve Mersin'de toplantı gerçekleştiren İçişleri Bakanı Osman Güneş, Hatay programına geçerken, Osmaniye'de yaşanan çatışma nedeniyle bu kente geldi. Toprakkale otoban gişeleri girişinde Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah tarafından karşılanan Güneş, Valilik binasında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Bakan Güneş ile Emniyet Genel Müdürü Vekili Mustafa Bahrettin Demirer, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Daire Başkanı Tümgeneral Hüseyin Güçlü, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı İsmail Baş ve İller İdaresi Genel Müdürü A. Celil Öz de Osmaniye'ye geldi.