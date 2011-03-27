-OSMANİYE'DE "BAHAR TEMİZLİĞİ" OPERASYONU OSMANİYE (A.A) - 27.03.2011 - Osmaniye'de suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşlardan haraç aldığı, zorla senet imzalattığı, tehdit, darp ve silahla adam yaralama olaylarına karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik olarak 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. ''Bahar temizliği'' adı verilen operasyonda, aralarında örgüt lideri ve yardımcılarının da bulunduğu 16 kişi yakalandı. Zanlıların ev, iş yeri ve otomobillerinde 13 av tüfeği, 4 tabanca, 10 bıçak, 370 fişek, 53 patlayıcı madde, 14 adet 16 bin lira değerinde senet, 12 bin 670 lira, 850 avro ve ABD doları, 262 gram esrar, biber gazı, bir aydınlatma fişeği, kimlik fotokopileri, CD, flaş bellek ile cep telefonları ele geçirildi. Zanlıların, kent merkezi ile köylerinde el bombası atma, kasten silahla adam yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet başta olmak üzere 23 olaya karıştığı tespit edildi. Zanlılar, emniyetteki sorgunun ardından ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit, şantaj ve cebir'' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.