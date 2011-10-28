-Osmaniye'de 2 polis memuru şehit oldu OSMANİYE (A.A) - 28.10.2011 - Osmaniye'de, trafik uygulaması yapan 2 polis memuru, teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu. Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde motosiklet kazası ihbarı üzerine Fakıuşağı Mahallesi'ndeki öğrenci yurdu önüne giden Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Mehmet Ali Ünal (49) ve Vahap Alagöz'ün (35), dönüşte bir otomobille ilgili uygulama yaptıkları sırada, bir grup teröristin saldırısına uğradığını söyledi. Cerrah, teröristlerin bir otomobilden inerek gerçekleştirdikleri saldırı sonucunda, polis memurları Ünal ve Alagöz'ün olay yerinde şehit olduğunu kaydetti. Olayın duyulması üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri tarafından yaya olarak ormanlık alana kaçan teröristlerden birinin ölü olarak ele geçirildiğini belirten Cerrah, bölgede operasyonların sürdüğünü kaydetti. Cerrah, ''Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle kentin her yerinde uygulama vardı ve tedbirler alınmıştı. Maalesef böyle üzücü bir olayı engelleyemedik. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Kaçan teröristler Cumhuriyetimizin 88. yıl dönümünde hak ettikleri cevabı alacaklardır'' dedi.