Osmaniye'de 2 hükümlü, tahliye olurken gözaltına alındı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de, işledikleri suçlardan dolayı hapis cezalarını tamamlayan 2 hükümlü, cezaevinden tahliye işlemleri sırasında başka suçtan arama kayıtları bulunduğu için yeniden gözaltına alındı.

Osmaniye C Tipi Kapalı Cezaevinde, \'uyuşturucu veya uyarıcı medde ticareti yapma ve saklama \' suçlarından hükümlü 22 yaşındaki İ.K. ve \'Hükümlü ve tutuklunun kaçması, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihmal ve silahlı tehdit\" suçlarından hükümlü 52 yaşındaki S.K\'nın, hapis cezası sürelerini dolması üzerine cezaevi yönetimince tahliye işlemleri başlatıldı.

Yapılan UYAP sorgularında İ.K\'nın, Elazığ Çocuk Mahkemesi\'nce hırsızlık suçundan, S.K.\'nın ise Erdemli Sulh Ceza Hakimliğince konut dokunulmazlığını ihmal ve hırsızlık suçlamalarıyla arama kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

İ.K. ve S.K, cezaevi çıkışında gerekli adli işlemlerin yapılması için Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.