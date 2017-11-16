T24 LogoT24 Logo
Gündem

Osmaniye'de 2 hükümlü, tahliye olurken gözaltına alındı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, işledikleri suçlardan dolayı hapis cezalarını tamamlayan 2 hükümlü, cezaevinden tahliye işlemleri sırasında başka suçtan arama kayıtları bulunduğu için yeniden gözaltına alındı

16 Kasım 2017 15:48

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de, işledikleri suçlardan dolayı hapis cezalarını tamamlayan 2 hükümlü, cezaevinden tahliye işlemleri sırasında başka suçtan arama kayıtları bulunduğu için yeniden gözaltına alındı.
Osmaniye C Tipi Kapalı Cezaevinde, \'uyuşturucu veya uyarıcı medde ticareti yapma ve saklama \' suçlarından hükümlü 22 yaşındaki İ.K. ve \'Hükümlü ve tutuklunun kaçması, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihmal ve silahlı tehdit\" suçlarından hükümlü 52 yaşındaki S.K\'nın, hapis cezası sürelerini dolması üzerine cezaevi yönetimince tahliye işlemleri başlatıldı.
Yapılan UYAP sorgularında İ.K\'nın, Elazığ Çocuk Mahkemesi\'nce hırsızlık suçundan, S.K.\'nın ise Erdemli Sulh Ceza Hakimliğince konut dokunulmazlığını ihmal ve hırsızlık suçlamalarıyla arama kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
İ.K. ve S.K, cezaevi çıkışında gerekli adli işlemlerin yapılması için Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EMÜLOSMANİYE DHAOSMANİYEOsmaniyeTipi Kapalı CezaevindeYapılan UYAPElazığMahkemesiErdemli Sulh Ceza HakimliğinceEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24