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Osmaniye'de 1 şehit OSMANİYE (A.A)

16 Ağustos 2011 01:02

-Osmaniye'de 1 şehit OSMANİYE (A.A) - 15.08.2011 - Osmaniye'de, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Osmaniye'nin Zorkun Yaylası Haçbel mevkisinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Yaralı asker Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  Vali Celalettin Cerrah yaralı askerin durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cerrah, şunları söyledi: ''Operasyon yapan timlerimiz pusu halindeyken, yaklaşan teröristler ateş etmişler. Bir askerimiz şehit bir askerimiz de yaralı. Arazide operasyon devam ediyor. Diğer timlerimiz de çatışma bölgesine çok yakındaydı. İnşallah sonuç alacağız. Yaralı askerin durumu iyi.''  Polis ekipleri de Osmaniye şehir giriş ve çıkışlarında kimlik kontrolü yapmaya başladı.

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