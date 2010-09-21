Osmaniye ve İskenderun baskınlarının failleri yakalandı

T24 - İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda yakalanan 3 kişinin, 7 askerin şehit olduğu İskenderun Deniz İkmal Destek Komutanlığı saldırısı ve Osmaniye'de subay eşi Pınar Akdağ'ın şehit edilmesiyle bağlantılı olduğu açıklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik 17 Eylül 2010 günü operasyon düzenledi. İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 6'sı ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı. 3 kişi ise Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Yetkililer, zanlılardan birinin bombacı olduğunu ve İstanbul’da sansasyonel bir eylem hazırlığında olduğunu öne sürdü.



Şüphelilerin bağlantılı olduğu öne sürülen eylemler ise şöyle açıklandı:



- 29 Mayıs 2010 Hatay’da maden ocağının basılarak 1 özel güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 özel güvenlik görevlisinin yaralanması.



- 31 Mayıs 2010 İskenderun’da Deniz İkmal Komutanlığı Askeri Birliği’ne roketatarla saldırı yapılarak 7 askerin şehit edilmesi, 6 askerin yaralanması.



- 10 Haziran 2010 Osmaniye’de Jandarma Komando Karakolu’na roketatarlı saldırı neticesinde 23 yaşındaki asker eşi Pınar Akdağ'ın şehit edilmesi.



- 9 Ağustos 2010 Antalya ili Alanya İlçesi’nde bir motosiklete bomba konularak patlaması neticesi 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişinin yaralanması.