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Osmaniye merkezli 'uyuşturucu' operasyonu: 4 tutuklama

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, belirlenen adreslere yapılan baskınlar sonucu gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

29 Aralık 2018 01:11

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, belirlenen adreslere yapılan baskınlar sonucu gözaltına alınan 5 şüpheliden 4\'ü tutuklandı. 
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmaların ardından, salı günü sabah saatlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik, Osmaniye\'nin  Kadirli ilçesi ile merkez ve Adana\'da çok sayıda eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda ekipler, H.K. (30), E.D. (27), A.İ. (37), A.T. (32) ve F.N.İ.\'yi (21) gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı\'nda sorgulanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.K., E.D., A.İ. ve A.T. tutuklanırken, F. N. İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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