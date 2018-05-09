Osmaniye merkezli kaçak sigara operasyonu: 12 gözaltı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE merkezli Gaziantep ve Şırnak\'ta, polis tarafından sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operesyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ve fişekler, 3 kesici alet ile kaçak sigara ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sigara kaçakçılarına yönelik, yaklaşık iki aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrasında bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Osmaniye merkez\'de 10, Bahçe ilçesinde 2, Gaziantep\'in İslahiye ve Şehitkamil ilçeleri ile Şırnak\'ta 1\'er olmak üzere 15 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ve fişekler, 3 kesici alet ve çeşitli markalarda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

45 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Kentte son iki ayda yapılan operasyonlarda 14 kişinin yakalandığı, piyasa değeri yaklaşık 375 bin lira olan 45 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği ve 13 araca el konulduğu belirtildi.



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