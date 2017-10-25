Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 26 asker tutuklandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, çoğu muvazzaf asker, 65 şüpheliden 26\'sı tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ\'nün askeri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 56\'sı muvazzaf, 77 askeri personelden gözaltına alınan 65 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26\'sı tutuklanırken, 5\'i savcılık tarafından, 34\'ü ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 12 şüphelinin ise başka soruşturmalar kapsamında cezaevinde oldukları belirtilirdi.