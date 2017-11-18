Osmaniye merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE merkezli 3 ilde yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aralarında akademik personel, doktor, eczacı ve öğretmenin de yer aldığı şüphelilerin Osmaniye, Kahramanmaraş ve Erzurum\'daki adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 8 şüpheli gözaltına alınarak Osmaniye Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli ise aranıyor.