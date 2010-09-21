Osmaniye kırsalında çatışma...

T24 - Osmaniye kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı, ölen ya da yaralananın olmadığı çatışmanın ardından teröristlerin izlerini kaybettirmek için çıkardıkları orman yangınında 10 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Osmaniye'nin Ürün Yaylası Gürdük mevkisinde, arama-tarama çalışmaları yapan güvenlik güçlerine teröristlerce ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de buna karşılık vermesi üzerine çıkan ve yaklaşık 10 dakika süren çatışma sonrasında, teröristler izlerini kaybettirmek için ormanı ateşe vererek kaçtılar.



Güvenlik güçlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışmaları için Adana ve Kahramanmaraş'tan da yardım istediler. Adana Orman Bölge Müdürü Mustafa Kara'nın yönettiği söndürme çalışmalarında, 2 helikopter, bir uçak, 8 arazöz, 100 orman işçisi görev aldı. İşçilerin 750 metre uzunluğunda hortum da kullanarak müdahale ettiği yangın sırasında bir bomba patladı. Olay yerinde uzun namlulu silahlara ait çok sayıda mermi kovanları bulundu. Osmaniye Vali Vekili Hüseyin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınarak tamamen söndürüldüğünü, 10 dönümlük orman alanının zarar gördüğünü bildirdi.



Çatışmada ölen ya da yaralananın bulunmadığını belirten Doğan, jandarma birliğinin arama tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Osmaniye Orman İşletme Müdürü Hasan Bozan ise, arazinin yapısı nedeniyle yangına müdahalenin zor olduğunu ancak, kısa sürede kontrol altına almayı başardıklarını bildirdi.





