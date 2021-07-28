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Osmaniye'deki orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi

28 Temmuz 2021 23:00

Osmaniye'nin Karacalar köyünde çıkan orman yangınına havanın kararmasından dolayı havadan müdahaleye ara verilirken, yangına karadan müdahale devam ediyor. Yangının ilerlediği köyler boşaltılıyor.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Karacalar köyünün üstündeki Dombullu dersindeki yangına, havanın kararması ile birlikte havadan müdahaleye ara verildi.

Söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Yangının yakınındaki yerleşim yerlerindeki vatandaşlar şehir merkezine indi. Ayrıca Zorkun yolu trafiğe kapatıldı.

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