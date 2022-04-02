Osmaniye’de orman yangını

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangının yerleşim yerine yakın olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Söğütlügöl Mahallesi Mahmutlar mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Gece karanlığında alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu Düziçi Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Öte yandan rüzgar nedeniyle alevler hızla yayılırken yangının yerleşim alanına yakın olduğu öğrenildi.



