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Apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu

03 Aralık 2020 00:53

Osmaniye'de, bir apartmanın girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu.

İddiaya göre olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıdan bebek ağlaması duyan vatandaşlar, evlerinden çıktıklarında apartman girişine terk edilmiş 1 aylık kız bebek ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek, muayenesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli memurlara teslim edildi.

Bebeği terk eden kişiyi tespit etmek için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA

 

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