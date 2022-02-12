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Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

12 Şubat 2022 22:00

Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

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