Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıya ilişkin soruşturmaya gizlilik kararı getirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde katledilen 4 kişi için cenaze töreni düzenlendi. İşlemleri tamamlanan katil zanlısı Volkan Bayar ile eski eşi de adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gizlilik kararı getirildi.

Katil zanlısı Volkan Bayar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bayar’ın saldırı nedeniyle pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Volkan Bayar ve eski eşi Saadet Bayar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların adliyeye gitirilişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Bu arada, katliamla ilgili yürütülen soruşturmada gizlilik kararı getirildi.

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, fakülte binasında Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı dün silahla öldürmüştü.

Bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin Bayar gözaltına alınmıştı.