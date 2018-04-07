Osmangazi Üniversitesi'nde öldürülen 2 akademisyen, Tokat'ta defnedildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından tabancayla vurularak öldürülen Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Mikail Yalçın (33) ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan (35)memleketleri Tokat'ta son yolculuklarına uğurlandı. Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenaze namazını, emekli imam olan babası Fahri Armağan kıldırdı.

ESOGÜ'nün Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde geçen perşembe araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından tabancayla vurularak öldürülen 4 kişiden Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mikail Yalçın ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenazeleri otopsi işlemleri ve dün ESOGÜ'de düzenlenen törenin ardından memleketleri Tokat'a getirildi. Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Mikail Yalçın için, Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Turhal Kaymakamı Ahmet Suheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Dekan Yardımcısı Yalçın'ın ailesinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Prof. Dr. Mikail Yalçın'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

"Tek amacı okumak ve okutmaktı"

Araştırma Görevlisi Yasir Armağan için ise Tokat merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Armağan'ın cenazesi Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Evin önünde Yasir Armağan'ın imam olan eniştesi Nuri Akıncı tarafından helallik alındı. Nuri Akıncı, “Tek amacı, tek hedefi, tek ideali, dinine, vatanına milletine bağlı olan, tek amacı, okumak ve okutmak olan ama haince bir olayla şehit edilen dört yavrumuzdan biri olan ama geride mangal yürekli bir baba, metanetli bir eş, iki tane yetim yavru bırakarak aramızdan ayrılan onu, son yolculuğuna uğurlamak için gelen eş, dost, akraba Yasir Armağan’ı nasıl bilirsiniz?" dedi. Burada baba Fahri Armağan ve anne Zennure Armağan ve eşi Gökçen Armağan, Yasir Armağan’ın tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. 2 çocuk babası Yasir Armağan'ın cenazesi daha sonra cenaze namazı için Takyeciler Cami'ne getirildi.

Oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Takyeciler Cami'nde düzenlenen cenaze törenine, AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Porf. Dr. Mustafa Şahin, İl Müftüsü Ahmet Erdem ile vatandaşlar katıldı. Yasir Armağan'ın cenaze namazını emekli imam olan babası Fahri Armağan kıldırdı. Tokat Milletvekili Coşkun Çakır yaptığı açıklamada “İnşallah ülkemiz bir daha böyle bir hadise ile karşılaşmaz. Hepimizi, Tokat’ımızı yasa boğa bir hadise olmuştur. Cenazesini emekli imam olan babası kıldırdı. Allah ona metanet vermiş, metanetini artırsın" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenazesi Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)