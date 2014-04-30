Osmangazi Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler kavga etti

Osmangazi Üniversitesi'nde 1 Mayıs bildirisi dağıtan öğrencilere bir grubun müdahale etmesi üzerine kavga çıktı.

Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) iki grup kavga etti. Sandalye, masa, şişe, taş ve sopalarla birbirine giren öğrencileri polis ve özel güvenlik görevlileri ayırdı. Olay saat 12.30 sıralarında ESOGÜ Meşelik Kampüsü'nde meydana geldi. İddialara göre, öğle saatlerinde 1 Mayıs bildirisi dağıtan grup ile bu gruba müdahale eden kişiler arasında sözlü tartışma yaşandı.

Gruptakiler dağıldıktan kısa süre sonra 100 kadar öğrenci, kampüsteki Meşelik Kafe önünde toplanarak, 3 Mayıs Türkçülük Günü standı açıp, Türk bayrağı astı. Kısa bir süre sonra da 1 Mayıs bildirisi dağıtan 100 kadar öğrenci kafe önüne geldi.

Gelen grupla Türkçülük Günü standı açan grup arasında sözlü tartışma yaşandı. İki grup karşılıklı olarak sloganlar attı. Ardından gruptakiler yumruk yumruğa birbirine girdi. Kavgada birbirlerine taş, sopa, şişe, sandalye ve masa fırlatan öğrencileri araya giren polisler ve üniversitenin özel güvenlik görevlileri ayırdı. Yaşanan olaylar nedeniyle çok sayıda çevik kuvvet polisi ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ne sevk edildi.