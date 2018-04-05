Osmangazi Üniversitesi saldırısı | CHP Milletvekili Çakırözer: Cadı avı sonunda 4 kişi canını kaybediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Volkan Bayer isimli araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak hayatını kaybetti. Silahıyla birlikte yakalanan saldırgan, gözaltına alındı. CHP Eskişehşir Milletvekili Utku Çakırözer saldırıya ilişkin “Birkaç konu üzerinde durmak lazım, bu OHAL durumu KHK’lar ve bir türlü bitmeyen ihraçlar ve bunun devamında insanların hem üniversitelerde hem diğer kamu kurumlarında ihbar etmesi. Bu ihbarların önemli bölümü asılsız da olabilir, o FETÖ’cü bu suçu şeklinde cadı avına dönen psikoloji, bir travma var Türkiye’de. Bugün yaşanan olay bunun en canlı örneği” dedi.

Çakırözer, “Bugün bu hocaları öldüren kişi hakkında anladığımız kadarıyla birçok kişi tarafından ihbar edilmiş. Daha sonra bunların bazılarına soruşturma açılmış, bazıları atılmış. Sonra onun ihbarda bulunduğu kişiler onun hakkında soruşturma açılması istemiş ve üniversite tarafından tedbir alınmasını istemiş ama hiçbir şey yapılmamış ve gelinen noktada böyle bir cadı avının sonunda 4 kişi canını kaybediyor” ifadesini kullandı.

Çakırözer, “Karşılıklı soruşturmalar ve davalar var. En nihayetinde eline silahı alıp çıkıyor. İşte bireysel silahlanma bölümü orada meselenin içine giriyor. O da üzerinde durulması gereken başka bir konu. Rahat bir şekilde 4 akademisyeni öldürebiliyor. Tabi detayını bilemiyoruz şu an ama daha evvel akademisyenler hakkında şikayette bulunmuşlar üniversiteye. Galiba gereği yapılmadı ya da süreç devam ediyor. Ama önemli olan, üzerinde durulması gereken bu cadı avının gittiği yer” diye konuştu.