Osmangazi Üniversitesi saldırganı Volkan Bayar tutuklandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde 4 kişiyi tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olaya iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Volkan Bayar’ın bir yıl önce boşandığı eşi araştırma görevlisi Saadet Aylin Bayar ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tutuklanan, Volkan Bayar Eskişehir H tipi Cezaevi’ne götürüldü.

Bu arada Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.

İlk ifadesinde ne demişti?

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak saldırganın ilk ifadesine ilişkin şu bilgileri vermişti:

"Osmangazi Üniversitesi'nde bugün vuku bulan bu menfur saldırıda ölen öğretim üyelerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Savcılarımız gerekli incelemeleri yapıyorlar. Olayın faili Araştırma Görevlisi Volkan Bayar emniyette. Kendisinin ön ifadesi alındı.

İfadeye göre kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiasıyla Yasin Armağan tarafından şikayet edilmiş. Rektörlük tarafından hakkında idari soruşturma açılmış. Yürüyen soruşturmada soruşturmacı, bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan'da 'Şu odada bulunup savunmanızı vermenizi rica ederim' diyor.

Bugün bu zarf eline geçince, eşini de çağırıp zarfı okuyor. Zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini, aşağıda otoparkta bulunan aracına binerek, bulundurma ruhsatlı silahı ile önce Yasin Armağan'ın odasına gidiyor. Daha sonra da diğer odalara girerek ateş ederek olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı şekillerle farklı yerlere çekiliyor."

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