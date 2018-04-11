Osmangazi Üniversitesi Rektörü istifa etti (3)

KAMPÜS ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Rektör Prof.Dr.Hasan Gönen\'in istifa ettiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi\'nde (ESOGÜ) bir grup öğrenci kampus önünde basın açıklaması yaparak rektörün yanısıra ihbarcı kişilerin de istifasını istedi.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü önünde toplanan yaklaşık 40 öğrenci \'Akademiyi karanlığa teslim etmeyeceğiz\' yazılı pankart açıp basın açıklamasında bulundu. Çeşitli sloganlara atan grup adına konuşan Anıl Ataş şunları söyledi:

\"Sözde akli dengesi yerinde olmayan şahsın silah bulundurma ruhsatı alabilmesi, aynı zamanda üniversitede akademisyen olarak görevine devam edebilmesi kabul edilemez. Gerçekleşen saldırının başlıca sorumlusu, hakkında onca şikayet ve soruşturmalara rağmen bu şahsı koruyan ve gerçekleşen olaya göz yuman ESOGÜ Rektörü Hasan Gönen ve YÖK\'tür. Bu olayın sorumlusu sadece bir kişi değil, akademinin içinde bulunan ihbarcı, kadrolar, yükseköğretim politikalarını belirleyen OHAL ve KHK düzenidir. ESOGÜ Rektörü Hasan Gönen istifa ederek bu olaydan sıyrılamaz. Bir iki göstermelik görevden alma, istifa ve soruşturma ile bu pisliği temizleyemezler. Üniversitemizi tetikçilere, iktidar kadrolarına, kollama ve muhbirlik düzenine bırakmayacağız.\"

Yapılan konuşmaların ardından topluca kampüse girmek isteyen gruba polis izin vermedi. Kısa süren gerginliğin ardından grup kampüs önünden ayrıldı.



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