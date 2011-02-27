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OSMANGAZİ LİBYA'YA HAREKET ETTİ MARMARİS (A.A) 

27 Şubat 2011 09:50

-OSMANGAZİ LİBYA'YA HAREKET ETTİ MARMARİS (A.A) - 27.02.2011 - Libya'daki Türk vatandaşların tahliyesi çalışmaları çerçevesinde Osmangazi Feribotu saat 24.00'de yeniden Libya'ya hareket etti. Osmangazi Feribotu Kaptanı Vural Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Missurata Limanı'na gideceklerini ve 740 deniz mili yol yapacaklarını söyledi. Yolculuğun 28-30 saat sürmesinin planlandığını belirten Vural Erol, Akdeniz'deki rüzgarların hareketine göre Marmaris'ten çıkış saatini belirlediklerini ve Pazartesi günü sabaha karşı Libya'da olmayı planladıklarını ifade etti. Libya'ya yapılan ilk seferde Bingazi Limanı'na yanaştıklarını, Missurata Limanı'nın ise Tunus'a yakın olduğu için yolculuğun daha da uzun süreceğini belirten Vural Erol, gemide 28 personelin bulunduğunu, ayrıca 4 Kızılay görevlisi, pasaport kontrolleri için 5 polis memuru, 2 Ulusal Medikal Kurtarma ekibinin bulunduğunu kaydetti. Vural Erol, geminin yaklaşık 1100 kişi kapasiteli olduğunu, Başbakanlık Acil Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yaklaşık 600 kişiyi alacaklarını kendilerine bildirildiğini, varış saatine kadar bu sayının değişebileceğini sözlerine ekledi. Anadolu Ajansı'ndan Medat Şenay ve Evren Atalay da yolculuk izlenimlerini aktarmak üzere Osmangazi Feribotu ile Libya'ya hareket etti.

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