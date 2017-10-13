Osmangazi Köprüsü'nün vatandaşa maliyeti 1.5 milyar lira

Günlük 40 bin araç garantisinin geçeceği söylenen Osmangazi köprüsünün Hazine'ye olan maliyetinin 1.5 milyar lirayı bulduğu belirtildi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, geçiş ücretinde yapılan indirim farkı da yine Hazine'den çıkacak. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin 1 yıllık bilançoyu, SÖZCÜ'ye açıkladı. Akar, köprüden son bir yılda günlük ortalama 14 bin aracın geçtiğini belirterek, “Hazine köprüden geçen 14 bin ve geçmeyen günlük ortalama 26 bin araç için, yaklaşık 1.5 milyar lirayı işletmeci firmaya ödeyecek” dedi. Temmuz 2016 tarihinde hizmete giren ve işletmeci firmaya günlük 40 bin araç garantisi verilen Osmangazi Köprüsü'nde hedef tutmadı. Köprüden geçişler için yapılan toplam ödemelerle 333 milyon lira gelir elde edildi. Geçen araçlar için 345 milyon lira (indirim farkı) geçmeyen günlük ortalama 26 bin araç için de, bir yılda 1 milyar 200 milyon işletmeci firmaya ödenecek.

Deli Dumrul köprüsü olsun

Köprünün açılışından sonraki ilk 10 günde, vatandaş ücretsiz faydalandı. Bir yılda yaklaşık 14 milyon araç geçişinin sağlanması gereken Osmangazi Köprüsü'nden ücretli geçişlerin başladığı 11 Temmuz 2016 tarihi itibari ile 1 yılda sadece 5 milyon 77 bin araç geçti. CHP'li Haydar Akar, “Firmayla yapılan sözleşme gereği 35 dolar+KDV olan geçiş ücreti ocak ayı itibarıyla 133 liraya indirildi. Yapılan indirimle 65 lira olan geçiş ücretinde kalan 68 liralık fark Hazine'ye yüklendi” dedi. Akar, köprünün adının da değişerek Deli Dumrul Köprüsü yapılması gerektiğini belirterek, “Akılsız başın faturası vatandaştan çıkıyor” dedi.