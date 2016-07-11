Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretine iptal davası

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Müşir Deliduman ve Gaziantep Barosu’na kayıtlı avukat Muharrem Ercan Osmangazi Köprüsü'nden bugün alınmaya başlayan işletme ücretinin iptali ve yürütmenin durdurulması için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne dava açtı.

Bu sabah 07.00'yi göstermesi ile birlikte bariyerler kapanarak, gişelerin üzerindeki 'Ücretsiz' yazılarının yerini 'Nakit', 'Kredi Kartı', 'OGS' ve 'HGS' aldı. Bariyerlerin kapanmasıyla birlikte sürücüler hem köprü ücretini, hem de Altınova ile Gemlik arasında kullandıkları otoyolun ücretini ödedi.

Köprüden birinci sınıf araçlar 88.75 TL, ikinci sınıf araçlar 141.95 TL, üçüncü sınıf araçlar 168.60 TL, dördüncü sınıf araçlar 223.60 TL, beşinci sınıf araçlar 282.15 TL, altıncı sınıf araçlar ise 62.10 TL ödedi. Bu ücretin yanı sıra sürücüler Altınova, Kılıç, Orhangazi ve Gemlik gişelerinin hangisinden giriş yaptılar ise otoyol için de ücret ödedi.

Osmangazi Köprüsü işletme ücretini düzenleyen işlemin kamu hizmeti amacı ilkesi ile uyumlu olmadığını öne süren avukatlar, diğer çift şeritli yollar ve köprülerden ücret alınmadığını belirterek, "Diğer çift şeritli yollardan ücret alınmamasına karşılık Osmangazi Köprüsü'nün üzerinden geçen çift şeritli yollardan ücret alınması işlemi de hukuka aykırı olmaktadır" dediler.

Avukat Deliduman ve Ercan, Osmangazi Köprüsü'nden ilk ücretlerin alınmaya başladığı bugün Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdikleri dava dilekçesinde, Osmangazi Köprüsü'nde alınan işletim ücretinin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istediler.

Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine dava açan iki avukat dilekçelerinde, Osmangazi geçiş ücretinin önce 35 dolar olarak belirlendiğini, gelen tepkiler üzerine 90 TL'ye düşürüldüğünü, bayram süresince de geçişlerin ücretsiz yapıldığını hatırlattılar.

Bayram süresince geçişlerin ücretsiz olmasının kamu hukukuna uygun olduğu belirtilen dilekçede, “Osmangazi Köprüsü'nden ücretli geçişlerin 11.07.2016 tarihinde saat 07.00'da başlaması ise kamu hizmeti genel teorisine aykırı olduğundan dolayı işlemin amaç unsurunda sakatlık mevcuttur” denildi.

İptali istenen idari işlemin doğrudan ve dolaylı olarak kendilerini ilgilendirdiğini ve kendilerine zarar verdiğini belirten davacı avukatlar dilekçelerinde, “İdarenin tesis ettiği ve hukuka uygun olmayan işlemin iptali halinde idarenin hukuka uygun düzenleme yaparak kamu hakkı ve hukuku düzeni korunmuş olacaktır” ifadelerini kullandılar.

Avukatlar Deliduman ve Ercan dilekçelerini özetle şöyle sürdürdüler:

“Kamu hizmetinin düzenli, sürekli, uygulanabilir olması gerekir. Kamu hizmetinde faydalanma eşitlik ilkesi gereğince olur. Söz konusu ilkeler yanında kamu hizmeti bedelsiz niteliğe haizdir. Kamu hizmeti sunumu düzenleyen işlemlerdeki amaç, kamu hizmetine egemen olan ilkeleri amaç edinmesi zorunluluktur. Aksi halde işlem - amaç unsurları bakımından sakat olup hukuka aykırı olarak hukuk dünyasına doğmuş olur

“Kamu hizmetlerinin çoğalması ve hizmetten faydalananların çoğalması ile birlikte bazı hizmetlerden katılma payı alınmaktadır. Bu katılma payı kar gütmek, bütçe açığını kapatmak, kamunun borcunu ödemek şeklinde hesaplanamaz. Sadece aşınma ve yıpranma açısından bir katkı olarak hesaplanır. Ayrıca kamunun hazinesine milyarlarca liraya mal olan çift şeritli yollar, üzerinden geçtiği köprülerle birlikte ücretsizdir. Osmangazi Köprüsü, üzerinden çift şeritli yolların geçtiği bir köprüdür. Köprünün amacı da üzerindeki çift şeritli yollarla yurttaşların ulaşımını kolaylaştırmaktır. İdare bu işlem ile köprüden değil, köprünün üzerindeki çift şeritli yollardan ücret almaktadır. Diğer çift şeritli yollardan ücret alınmamasına karşılık Osmangazi Köprüsü'nün üzerinden geçen çift şeritli yollardan ücret alınması işlemi de hukuka aykırı olmaktadır”

İşletme ücretinin iptalini istediler

“Feribot ile geçiş, körfezi dolanmak sureti ile geçiş göz önünde bulundurularak hesaplama yapılmıştır. Bu hesaplama kamu hizmeti sunumu ile uyum sağlamaz. Kamu hizmetinin düzenli, sürekli, uygulanabilirlilik açısından Boğaziçi Köprüsü geçiş katkı bedeli ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş katkı bedeli ile kıyaslandığında pek fahiş kalmaktadır. Sayılan nedenlerden dolayı söz konusu işlemin iptali talebi zorunluluk arz etmişti"

Yürütmenin durdurulması da istendi

Söz konusu işlemin pazarlama ve PR metodu ile dayatıldığı iddia edilen dilekçede, “Alınan ücret ciddi karışıklığa meydan verecektir. İşlemin iptali halinde geçiş ücretlerinin iadesi karmaşaya neden olacaktır. Bu hususun kamunun gereksiz iş gücü, zaman ve para sarfiyatına neden olacağından dolayı geriye dönüşü telafisi imkansız zararlar doğuracağından dolayı yürütmenin durdurulması talebi de zorunluluk arz etmiştir" denildi.

Avukatlar Deliduman ve Ercan, köprü işletme ücretinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebinde bulundukları dilekçenin Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesini istediler.

“Sürekli ücretsiz olması gerekiyor”

Açtıklar dava sonrası adliye önünde DHA kameralarına konuşan avukat Müşir Deliduman, "Açılan Osmangazi Köprüsü bayram arifesinde ve bayram süresince ücretsizdi. Sürekli ücretsiz olması gerekiyor. Kamu ücreti herzaman ücretsizdir, kamu ilkesinin genel teorileri içerisinde. Bugün saat 7 itibariyle 90 lira olarak belirlendi. Bu ücretin de çok fahiş olduğu kanaatini taşıyoruz. Çünkü kamu hizmetinin bedava olması lazım. Diğer kamu hizmetleri gibi ancak katkı payı alınması gerekiyor. Bu nedenle işlemin iptal edilmesini ve yeniden bir düzenleme yapılmasını talep ettik" dedi.

“Geçtikleri zaman para vermesinler”

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücretlerinin 5 lira olduğunu ifade eden avukat Deliduman, "Normalde olması gereken budur. Ücret yeniden düzenlenmeli ve 10- 15 lira olmalıdır. Bu iptal davasıyla birlikte yürütmenin de durdurulmasını talep ettik. Vatandaşlara diyoruz ki geçtikleri zaman şuan para vermesinler. Verdikleri parayı da ihtirazi kayıtla versin. Daha sonra almak kaydıyla. Belki mahkemeden de yürütmeyi durdurma kararı çıkabilir" diye konuştu.