Osmangazi Köprüsü'den geçiş fiyatları belirlendi

Osmangazi Köprüsü’nden geçişler bayram tatili boyunca ücretsiz olacak. 11 Temmuz saat 07.00’den itibaren köprüden geçişler araç sınıflarına göre 62.10 TL’den başlayıp, 282.15 TL’ye kadar çıkacak. Ayrıca, köprü ile birlikte Gemlik’e kadar olan yolu da yapan firma bu kısımlar için de ayrıca ücret alacak.

Hürriyet'in haberine göre, Osmangazi Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle geçen Perşembe günü açılırken, 1 Temmuz günü saat00.00’dan itibaren köprü ulaşıma açıldı. Köprüden geçişlerin ücretsiz olması nedeniyle Osmangazi Köprüsü büyük ilgi gördü.

Özellikle bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunlaşan trafikte Osmangazi Köprüsü ulaşımı rahatlattı. Osmangazi Köprüsü’nde durarak fotoğraf çektirenlerin sıkıntı yaratması nedeniyle polis ve güvenlik görevlileri durmadan devriye gezerek sürücüleri yola devam etmeleri konusunda uyarıyorlar.Bugün yola çıkan tatilciler TEM ve D-100 Karayolu’nda trafiğe takılmadan yollarına devam etti.

Otoyol, boğaz köprüleri ve Osmangazi Köprüsü’nden geçişler 11 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00’ye kadar ücretsiz olacak. Osmangazi Köprüsü’nün yapımını üstlenen Otoyol A.Ş.’nin internet sitesinde araç sınıfları ve ücretleri belirtti. Buna göre tarifeşöyle:

1’sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20’den küçük 2 akslı araç) Osmangazi Köprüsü’nden geçerken 88.75 TL, 2 sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20’ye eşit ve büyük 2 akslı araç) 141.95 TL, 3’üncü sınıf araçlar (Yere değen aks sayısı 3 olan veya çektiği araç ile birlikte yere değen toplam aks sayısı 3 olan araç) 168.60 TL, 4’üncü sınıf araçlar (Yere değen aks sayısı 4 veya 5 olan veya çektiği araç ile birlikte yere değen toplam aks sayısı 4 veya 5 olan araç) 223.60 TL, 5’inci sınıf araçlar ise (Yere değen aks sayısı 6, 7, 8 ve daha fazla olan araç) 282.15 TL ve 6’ncı sınıf araçlar ise (motosiklet) 62.10 TL ödeyecek.

Otoyol A.Ş. Osmangazi Köprüsü ile bağlantılı olan kendisinin yaptığı otoyollar için de ücret alacak. Osmangazi Köprüsü ile Yalova Altınova, Kılıç, Orhangazi ve Gemlik arasındaki yolları kullanarak bu 4 gişeden geçecek olanlar ayrıca ücret ödeyecekler. Osmangazi Köprüsü’nden çıkacak bir otomobil yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıktaki Altınova gişelerinden çıktığında ayrıca 2.25 TL ödeyecek.