Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 90 liraya düşürülecek

İstanbul ile İzmir arası ulaşımı 3.5 saate indirecek Osmangazi Köprüsü'nün, 121 liralık geçiş ücreti 90-91 liraya düşürülecek.

Habertürk gazetesinden Olcay Aydilek'in haberine göre, İstanbul ile İzmir arası ulaşım süresini 5.5 saat kısaltarak 9 saatten 3.5 saate indirecek GebzeOrhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en önemli bölümünü oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün, 35 dolar + KDV (121 TL) olan geçiş ücretinin düşürülmesi için yapılan hesaplamalar büyük ölçüde tamamlandı.

Geçiş ücreti 90-91 lira

Köprü geçiş ücreti, yüzde 25 oranında düşürülecek. Bu ayarlama sonrasında geçiş ücreti, 90-91 TL'ye kadar gerileyecek.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan köprü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle 30 Haziran'da açılacak.

Köprü sayesinde İzmit Körfezi 4 dakikada geçilebilecek. Köprü ile ilgili ikinci müjde bayram dönemiyle ilgili olacak. Köprünün, 9 günlük bayram tatili boyunca "ücretsiz" kullanılması için de çalışma yapılıyor.

Kaynaklar, bu konunun da kesinleşme noktasına geldiğini belirterek, "Her iki konuda açıklama, açılış töreninde Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Başbakan'ımız tarafından yapılacak" mesajı verdi.

Kamyon 250 lirayı bulur

Projede, otoyol geçiş ücretleri de aks ve aks aralığına göre değişiyor. Buna göre otomobiller için geçiş ücreti, her kilometre başına 5 dolar/sent olarak belirlendi.

Aks aralığı ve aks sayısı arttıkça, geçiş ücretleri de artacak. Kamyonlar ve TIR'lar, her kilometre başına daha yüksek geçiş ücreti ödeyecek. Ortalama bir kamyonun aks genişliğine göre geçiş ücretinin 250 TL'yi bulması bekleniyor.

Köprü uzunluğu 682 metrelik

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu, 384 kilometre otoyol ve 49 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 kilometre uzunluğunda olacak.

Köprü; 252 metre kule yüksekliğine, 35.93 metre tabliye genişliğine, 1.550 metre orta açıklığa ve 2.682 metre uzunluğa sahip olacak.

Körfez geçişi 4 dakikaya inecek

Kaynaklar, bu indirim sonrasında geçiş ücretiyle ilgili tepkilerin azalacağına da işaret ederek, "Körfez geçiş köprüsü tamamlandığında, halen körfezi dolaşarak 2 saat, feribot ile ortalama 1 saat olan Körfez geçiş süresi ortalama 4 dakikaya inecek. Körfez geçişi, hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacak" dedi.

Sofuoğlu 400 KM hız deneyecek

Körfezin iki yakasını birleştiren köprünün açılışında milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 400 kilometre hız rekoru denemesi yapacak.Geçiş ücretlerinde bir hafta sonrası için ekonomi sınıf bilette otomobil ve sürücü için tek yön ücretler dikkate alınmıştır.